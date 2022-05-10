海軍自5月10日至13日連續4天進行飛彈射擊。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

中科院今早派出無人機進行偵照監控及取得飛彈相關參數。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

共機頻繁擾台。（摘自國防部）

根據漁業署射擊通報顯示，海軍自5月10日至13日連續4天進行飛彈射擊，範圍從屏東縣九鵬基地至台東縣綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里；軍事專家初步研判，可能是雄風系列飛彈的實彈驗證及年度操演訓練。

海軍自今日起連續4天在東南部進行飛彈射擊，上午海空域全面關閉，不僅海巡署出動艦艇海上管制，中科院也派出無人機及指揮作業車監控及取得飛彈相關參數。

空軍勇鷹號高級教練機10日早上7點在台東太麻里靶場炸射訓練結束後，緊接著東南部海空域全面關閉，海上出現海巡署艦艇，沙灘上中科院指揮作業車完成部署就緒，隨即展開無人機起降。

這次海軍飛彈射擊，中科院配合申請空拍偵照作業監測及取得參數，依射擊警戒區域圖示來說，專家研判為雄風飛彈可能性最大，但是否外傳具有高爆丶散撒2種彈頭的「雄昇飛彈」，軍事專家認為應為雄三或雄二增程驗證。

據了解，除了海軍5月上、中旬進行飛彈射擊，中科院也將於5月下旬即6月上旬進行實彈射擊，且涉及範圍同樣是在綠島及蘭嶼間往外延伸200公里。共軍自5月起已連續7天進入我空域，時機敏感。