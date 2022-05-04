美國賓州田徑賽出現一位風雲人物，他是今年100歲的老英雄萊特（Lester Wright）。萊特4月底參加100公尺短跑項目，成功以26秒34完賽，創下百歲分組的新紀錄（原先是26秒95）。萊特說：「能夠在100歲比賽是很棒的事，我起初還有點緊張，但我看到現場觀眾之後就沒事了。」全場38000名觀眾聲援萊特，起立為他喝采。

WAY TO GO! Lester Wright, who turned 100 years old on Saturday, ran the 100-meter dash at the Penn Relays and brought thousands of spectators to their feet in a show of support.



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萊特生於1922年，高中時期是田徑校隊，那是80多年前的事了。萊特在1940年代投入第二次世界大戰，參加了盟軍與納粹德軍1944年冬季的突出部之役，該場戰役以美軍為首的盟軍損失慘重，最終艱苦取得勝利。萊特獲頒4枚銅星戰鬥勳章，之後他返國讀大學，在紐澤西開設牙體技術所。

1999年，萊特77歲的時候也在此地贏得100公尺短跑冠軍（75歲以上分組），他至今每周維持跑步3天，每次距離1.5英里（2.4公里）。他2022年比賽的前一天剛好滿100歲。

雖然創下新紀錄，萊特對自己的表現不甚滿意，「太慢了」但他也表示自己完全不累，因為他平常還有在練200公尺與400公尺。當天在場參賽的都是體能非常強悍的高齡選手，84歲的威廉森（Bob Williamson）在100公尺跑出17秒33獲得該組冠軍。