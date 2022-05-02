美國田納西大學投手喬伊斯（Ben Joyce）2日改寫了大學賽史最快球速，他飆出時速105.5英里（169.8公里）的超級火球！同時改寫他自己先前104英里（167.4公里）的紀錄。可惜是他這球偏好球帶外側沒有進壘，打者及時收棒成為壞球。喬伊斯賽後說：「其實我當時沒發現，他只是叫我再投快一點，現在看來真是瘋狂。」

Ben Joyce’s 105.5 MPH pitch, the fastest in college baseball history! pic.twitter.com/9AqwfOragu — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 1, 2022

喬伊斯在第6局中繼登板，直接把剩餘比賽吃完，4局無失分只被敲1支安打，送出6次三振。那顆超級火球出現在第8局，之後他仍有體力持續飆出時速破百英里的火球。

事實上喬伊斯這球不僅是大學比賽紀錄，同時也直追職棒大聯盟的紀錄。目前效力洋基的終結者查普曼（Aroldis Chapman）在2010年投出過一顆時速105.8英里（170.3公里）的史上第一速球。查普曼是左投（通常慢於右投手），喬伊斯等於是史上最快的右投手了。幾個月之後的大聯盟選秀，就看喬伊斯能否獲得職棒球團青睞。去年大聯盟最快的一球是時速103.4英里（166.4公里），也是由查普曼所投出。

年紀輕輕就猛飆火球也是有代價的，喬伊斯的右手肘動過了俗稱Tommy John的韌帶重建手術。這個手術在某些人身上會出現球速加快的「副作用」，喬伊斯大概是屬於開刀後更猛的那類投手，他術後回歸的第一球就是時速100英里火球（160.9公里）。