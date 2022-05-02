職業網球進入紅土賽季，台灣女將詹皓晴本週挑戰馬德里大師賽，繼續和日本選手青山修子搭擋女雙，兩人在32強賽6比2、6比3擊敗美國克莉絲蒂（Kaitlyn Christian）／喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova），晉級16強。

詹皓晴／青山修子為大會第8種子，首盤開始雙方在第2、3兩局互破，不過詹皓晴與搭擋持續尋找機會，隨後又兩度攻破對手發球局，率先拿下首盤；第二盤首局詹皓晴這方救回兩個破發點，驚險中保發成功，隨後第4局在對手發球局曾取得40比0絕對優勢，雖被逼進「丟士」，台日組合仍舊破發得手，也靠著這寶貴的一次破發，順利收下比賽。

這場比賽歷時1小時02分，第二盤第8局詹皓晴與青山修子有機會提前結束比賽，但錯過1個破發點兼賽末點，不過台日組合還是在下一個自己的發球局克服破發點危機，沒讓對手逆襲。

下一輪詹皓晴／青山修子將和法國柯內特（Alize Cornet）／澳洲湯加諾維琪（Ajla Tomljanovic）爭搶8強席次，比賽時間暫訂在5月3日。