新北市政府新聞局與長榮航(2618)合作，在機上娛樂系統推出「新北天際影展」，將自5月1日起於長榮航空全航線班機，均可觀賞精選的新北市紀錄片。

新北市政府多年來持續支持國內紀錄片創作者，除了辦理新北市紀錄片獎徵件競賽，提供導演獲取拍攝資金，也在影片拍攝完成後，努力拓展各種放映管道，從校園、社區、藝文場館的巡迴放映，到推薦參與國內重要紀錄片提案會，再向外延伸參加國際影展放映。今年新聞局更進一步與長榮航空合作，新北市紀錄片獎優選影片首度飛上高空，讓紀實影像創作有機會在旅程中陪伴全球旅客翱翔天際。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與新北市政府是長期的合作夥伴，此次雙方攜手再推出雙語的『新北天際影展』，除了讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，也可體驗台灣『感動無所不在』的文化風情。為了讓旅客更容易的隨選隨看，長榮航空也在機上娛樂系統增加「新北天際影展」的選項，精選過去11年來榮獲『新北市紀錄片獎』的優選影片讓旅客欣賞。今天展場所營造的搭機氛圍，未來隨著疫苗的普及與各國邊境逐漸開放，長榮航空已做好各項準備，期待解封後，大家能親自搭乘長榮航空出國旅遊，在空中欣賞『新北天際影展』的優選影片。

「新北天際影展」精選了12部適合各年齡層觀賞的紀錄片，將從5月1日起分4個檔期，以2部新北市紀錄片獎優選短片及1部國內院線紀實長片，在長榮航空全航線的班機上播放。

率先打頭陣的是去年10月甫上映由賴麗君導演的《老鷹之手》、2015年新北市紀錄片獎第三名林佑學導演的《垃圾山水》及2020年新北市紀錄片獎第三名蘇美玉導演的《魚路》。7月起陸續放映黃嘉俊導演《一首搖滾上月球》描述6個罕病家庭的父親共組「睏熊霸」樂團，以登上貢寮國際海洋音樂祭表演為目標的奮鬥歷程；伍心瑜導演的《臨演人生》紀錄臨時演員的日常;長期關注海洋漂流廢棄物-保麗龍由陳蔚慈導演的《屠龍之際》。9月上架由張子祥、戴薇導演的《對摔》拍攝馬祖島上一群年輕角力選手的故事；張緯誌導演的《來去獼猴家作客》是一部關於台灣獼猴的生態故事；梁皆得導演的生態紀錄長片《老鷹想飛》。11月起將有葉蔭龍導演的《傻子的夢想》記述三峽陶藝家的故事及林音導演《我心有著山椒魚》跟著研究團隊上山探詢山椒魚生態因環境變化所遭遇的生存困境，等多部令人感動的紀實影像接力上架。

「紀錄片主題展」活動，從4月30日起至5月5日止，每天上午10點至下午6點在華山文創產業園區中7A館，現場除了展示新北市紀錄片獎12年來的點點滴滴，也安排了4場放映活動與映後座談。