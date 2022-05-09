大四最後一年，讓就讀台灣體大的田徑女將林曉慧決心要好好在田徑場上為自己的成績衝刺，她的努力也在2022年全國大專校院運動會收到回報，9日在公開女生組100公尺跨欄跑出13秒58創個人最佳成績，擊敗台灣師大勁敵林詩亭，收下個人全大運首金。

林曉慧在2018年全中運高女組100公尺跨欄以歷年第8佳的13秒70奪金，不過升上大學換教練後經歷適應期，加上曾貪玩分心，2019年全大運留下個生涯人最佳13秒60成績後，狀態一直拉不上來，曾連13秒都跑不進，又看到林詩亭、謝喜恩持續進步，讓覺得瞬間被競爭對手拉開的林曉慧頓失奮鬥目標，體重也一度飆到60公斤。

不過升上大四後，林曉慧認為是大學正規四年最後一年，不想再留下遺憾，靠著自律慢慢找回狀態，「之前放假會睡到自然醒，但今年全大運我給自己設定要再破個人最佳的目標，不但一大早就起床自主訓練，體重降了4公斤、跑起來就更加輕鬆。」

林曉慧透露，今年全大運100公尺跨欄賽前還是很緊張，因為不太清楚主要競爭對手林詩亭最近狀況，能夠以個人PB拿下全大運首金，對自我也是很大肯定，接下來力拚達到已經確定延賽的杭州亞運參賽標準，也期許能超越林詩亭、謝喜恩的成績。

今年全大運田徑公開女生組100公尺跨欄林詩亭以13秒61獲得銀牌，她表示備戰全大運前受到新冠肺炎疫情影響停了20天無法正常訓練，認為原定今年登場的成都世大運和杭州亞運雙雙延賽，對自己來說也不是壞事，可以有更多時間準備。