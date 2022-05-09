阿祖如然現身新書發表會，郭婞淳喜極而泣。(黃邱倫攝)

郭婞淳的阿祖、舅舅與姨婆到新書發表會現場，讓郭婞淳感到驚喜與開心。(黃邱倫攝)

去年東京奧運會上勇奪金牌的舉重女神郭婞淳，今日又有了新身分，那就是作家！郭婞淳在「舉重若輕的婞念」新書發表會上表示，「我舉的不只是重量，更是希望。」

談起由天下文化出版的這本新書，郭婞淳說，早在2014年仁川亞運與2016年里約奧運結束後就有出版社找上我，希望能幫我出書，但當時考量自身經歷不足，也沒有太多的想法，因此婉拒了，去年東奧奪金後，加上這些年來經過受傷復健的過程，以及心中多了一些觸動與念想，所以才決定出這本新書，期盼能幫助更多需要幫助的人。」

教練林敬能強調，當一個人一生能做好一件是那就是功德圓滿，今天婞淳能以運動員的角色出書，證明了她不但是優秀的運動員，更是一位能帶頭做好事的人，這比去年奪下東京奧運更加難得。

林敬能表示，「婞淳經常講一句話，那就是最好的感恩就是回饋，她身體力行盡全力做好每一件事，堅持才會有信念，有信念就有力量，有力量以後才能發揮出最大功效，她如今不但是選手，更是我的教練，雙方教學相長。」

主辦單位今天安排了郭婞淳的阿祖，也是前年金曲獎最佳原住民歌手獎盧靜子，以及舅舅與姨婆等人到新書發表會現場，郭婞淳看到後立刻喜極而泣的與阿祖抱在一起，直言沒想到阿祖、舅舅與姨婆會來這裡看她。

郭婞淳小時候是田徑選手，也打過籃球踢過足球，最終選擇了舉重，但也曾表示不喜歡舉重。對此郭婞淳表示，「路是自己選的，一定要努力走完它，感謝這一路曾幫助過我的人。如同書中的一句話，成功不是奇蹟，而是累積。」