財政部中區國稅局表示，5月報稅季節即將來臨，民眾可透過「行動電話認證」執行身分驗證，下載所得及扣除額資料，不用讀卡機也能辦理網路報稅，今年更推出「手機報稅2.0」服務，新增編修扶養親屬功能，並納入行動支付、電子支付帳戶繳稅服務，歡迎民眾多加利用，在家報稅好便利。

該局說明，「行動電話認證」(需以行動網路搭配本人門號sim卡)係利用中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信及統一超商電信用戶的行動電話號碼、身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼進行身分認證。運用「行動電話認證」，透過網路使用綜合所得稅電子結算申報軟體查詢所得及扣除額資料後，即可進行申報繳稅作業。

該局進一步說明，今年推出「手機報稅2.0」措施，民眾可選擇使用手機裝置進行申報及繳稅作業，在建立基本資料後，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證(行動身分識別)」完成身分認證後，系統自動帶入申報戶成員之所得及扣除額資料，並自動計算稅額，民眾按照後續簡單操作步驟即可完成申報。系統帶入的申報資料，仍可透過手機切換至「編修模式」進行所得或扣除額等資料的編輯，如因手機螢幕尺寸限制，編輯不易，建議改用電腦裝置(桌機、筆電及平板)登入報稅系統進行資料編修。該局也提醒，目前外僑納稅義務人尚非「手機報稅2.0」可適用的對象，建議採用電腦裝置辦理網路報稅。

財政部高雄國稅局則表示，5月報稅季節即將來臨，「舉重若輕靠努力，報稅便利就靠手機」，今年特別邀請東京奧運舉重金牌國手郭婞淳擔任財政部110年度綜合所得稅手機報稅宣傳大使，親自上陣拍攝影片告訴民眾如何使用手機輕鬆報稅。並說明，手機報稅免安裝APP、免讀卡機，今年功能全面大升級，新增可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料功能，更多了行動支付及電子支付帳戶繳稅方式，報繳稅更快速又方便。

財政部台北國稅局表示，為便利營利事業111年5月正確辦理110年度營利事業所得稅結算申報及減少申報錯誤情事，109年度營利事業所得稅結算申報未列入選查之書面審核案件，已陸續核定，並預計於111年4月底前寄發核定通知書。

該局說明，為避免營利事業因尚未收到前一年度經稽徵機關寄發之核定通知書，致產生虧損扣除餘額及投資抵減餘額等前後期資料申報錯誤之情形，該局每年1月起，對於前一年度未列入選查案件，即陸續透過電腦交查進行書面審查核定，使營利事業可於每年4月底前，收到前一年度營利事業所得稅核定通知書，以利於5月辦理結算申報期初資料之正確性。

該局指出，營利事業接獲核定通知書後，請詳予核對，倘發現申報數與核定數有不符時，應即查明原因。若是申報數有錯誤者，今年5月辦理110年度營利事業所得稅結算申報時，應避免再次發生錯誤；若是稽徵機關核定通知書內容有記載、計算錯誤或重複，請於規定繳納期間內，向稽徵機關申請查對更正，以保障自身權益。