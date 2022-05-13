周末首波梅雨鋒面即將到來，為加強防汛整備工作，高雄市長陳其邁今日前往鳳山園藝試驗所調節池及大寮拷潭排水關心治水工程進度，指示水利局加強市區防洪效能，挖寬現有施工瓶頸河道，確保排水渠道暢通，做好相關防汛整備工作。

高雄市水利局表示，為改善大寮拷潭地區長期易淹水問題，目前進行拷潭排水中上游治理一期、二期及拷潭排水中上游左岸治理等3項工程，整治範圍由拷潭排水鎮潭路上游往下到保福宮下游附近，約1.9公里，渠道寬度由5公尺拓寬至14公尺，先行疏通挖寬鎮潭路上游排水，以加速拷潭路上游排水退水的速度。

此外，鳳山區園藝試驗所調節池工程，將擴挖現有調節池及聯外排水路設置出流管制措施，預計今年10月前完工，於降雨時將該區域雨水儲留於園區滯洪池及現有低漥綠地中，減輕降雨期間對鳳山市區排水系統負荷。

首波「梅雨季滯留鋒」將於本週末到來，預估至下週一將為各地區帶來降雨，水利局積極完成防汛整備，並盤查全市各區淹水點，檢查抽水站、截流站及閘門確保設備正常運轉，預先佈設130台大型移動式抽水機，嚴正面對鋒面可能帶來的災情，並透過智慧化系統監控水情，設置90支淹水感知器，全面掌握積淹水的即時動態，降低水患所造成的損失。