排水溝底部竟然破了好幾個洞！台中市西屯區精誠路一帶，近年來只要下雨就常淹水，居民苦不堪言、懷疑是排水溝堵塞導致，市議員林祈烽日前邀集相關單位會勘，才赫然發現該路段的排水溝沒堵塞，反而是底部有多處破裂情況，才使得積水無法排出，近日將雇工緊急搶修。

台中市西屯區何南里長曹豐洋說，近日開始進入梅雨季節，日前也有多次下雨，從台灣大道二段到精明路的精誠路路段，竟多次出現路面積水情況，他懷疑是排水溝堵塞，才使得雨水無法順利排掉，引發積水問題，希望市府能儘速清淤。

林祈烽接獲陳情後，即邀集市府養工處等單位會勘，經實地了解後，發現該處排水溝沒有堵塞、且水溝內也沒有積水情況，持續追查，才發現竟是排水溝底部破了好幾個洞，使得大雨時，水流順著流向水溝，卻因破洞使得水流方向改變，才無法及時排出積水。

林祈烽說，排水溝破洞導致水流無法排出，時間久了恐導致該處土壤流失，甚至可能掏空周邊路基，引發行車危險，呼籲養工處應儘速搶修。

養工處則強調，目前初估該處排水溝改善經費約需60萬元，目前已雇工進場施作，預計5月底前應可改善完成。