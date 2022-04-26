晶圓代工廠力積電(6770)今（26）日召開股東常會，通過2021年財報及股利分派案、擬辦理現增發行普通股參與海外存託憑證（GDR）等案。總經理謝再居預期，2022年營收及獲利仍有相當成長可期待，銅鑼新廠目前預期明年春節後試產、明年夏季可望加入量產。

對於擬辦理現增發行普通股參與海外存託憑證（GDR），力積電董事長黃崇仁表示，主因銅鑼廠建廠資金需求非常龐大，無法要求現有股東直接掏錢認購，因此發行GDR對外承購由外資投資，這是個很好的方案，應該是正確的、大型公司都必須要走的路。

謝再居指出，力積電積極投資新技術開發，擴大成熟製程產品應用，如晶片堆疊技術、無線通信IC技術、車用電源管理IC和功率元件等技術，也啟動銅鑼廠的建廠計畫，來回應目前正開發中，未來要導入主要為車用、工控等美日歐IDM客戶新產品線需求。

謝再居表示，雖然今年下半年市場因手機、PC等消費產品銷售下滑，影響驅動IC及影像感測器等產品線，但公司仍透過產能調節，提高車用、基礎通訊用晶片等仍有需要的產品線提高投片量來因應調節，預期今年還是有相當可期待的營收及獲利成長。

謝再居指出，銅鑼新廠大部分土建正在進行中，進度因缺工缺料而有些微延誤，目前完成鋼構，預計夏季可完成土建、進行無塵室施工，預計第四季首條產線可搬入設備。目前較確定的是明年春節後開始試產、明年夏季可望加入量產行列。

對於小股東發言抱怨，力積電上市掛牌後股價未反應業績利多「直直落」，力積電董事長黃崇仁對此表示，由於全球利率上漲、俄烏戰爭等因素，目前市場許多主要股票均有巨幅下跌，股價由市場決定，站在公司立場只能努力經營，不便評論股價。

黃崇仁表示，站在公司立場，把營運做好後理應反應在股價上，但市場在這種狀況下未能反應，只能說大家繼續努力。相信若公司一直經營的好，中長期就會漲，若大家認為有投資價值，只能努力持續把公司經營好。

對於發行GDR，黃崇仁說明主要為支持銅鑼新廠興建案，並透露首期的3.5萬片、甚至到5萬片產能都有客戶訂單，因此客戶也有參與新廠設備支持。在此情況下，除了自有資金、銀行貸款、加強發行股票、加上夥伴的一些支援，銅鑼廠的建設應可如期完成。

黃崇仁認為，若已投資下去就要加速興建完成，最重要的是建廠資金需求非常龐大，因此若內部直接現增發行，對股東而言必須繳巨額的錢，對大家都不利，因此發行GDR對外承購由外資投資，這是個很好的方案，應該是正確的、大型公司都必須要走的路。