端午節應景粽子陸續上市，疫情期間不方便外食，許多人直接把品項豐富的粽子當主食，有時1餐就吃掉好幾顆。不過市面上的傳統肉粽大多是由炒過的糯米以及滷過的五花肉、香菇、栗子、蛋黃等組成，若又以高油重鹹調味，可能加重身體負擔。此外，一次吃太多糯米類的粽子，容易讓人消化不良，恐引發胃食道逆流或脹氣等不適。營養師趙函穎呼籲，三高患者不是不能吃粽子，但更需要做好飲食搭配。

● 每餐最多吃1顆粽子 細嚼慢嚥、餐後喝水助代謝

趙函穎營養師建議，如果有糖尿病、高血脂、心血管疾病等慢性疾病的患者，必須控制在每天1顆或每餐半顆粽子即可，不要貪吃過量。至於一般人，每餐建議至多1顆粽子就好，且必須搭配2份蔬菜和1份水果。

許多人吃了粽子常常覺得脹氣難消化，還容易引發胃食道逆流。趙函穎營養師指出，這與吃粽子時常因較軟好吞而「吃太快」有關。因此每一口粽子至少要咬20下，促進消化酵素分泌，就能改善消化，且食物體積小也能減少腸胃負擔。也建議粽子盡量選小顆的為宜。

同時吃粽子後記得補充水份，讓肉粽中的蛋白質、油脂與澱粉，透過水份協助代謝，維持腸胃道運作通暢。

奇異果富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素、葉酸等營養素，享用粽子前後搭配吃，幫助消化。（示意圖：Pexels）

●選對時間吃蔬果 分解酵素緩解脹氣

除了小口慢吃、適量補充水分之外，趙函穎營養師建議，吃1顆粽子要搭配2份拳頭大的高營養價值的蔬菜水果，可以選擇富含膳食纖維與酵素的花椰菜、高麗菜、奇異果、木瓜等。

針對腸胃比較不好的民眾，特別建議在餐前先吃1顆奇異果，再吃粽子，不僅能幫助消化，還可以幫助緩解脹氣、分解蛋白質，以及幫助新陳代謝。

若以午餐食用粽子為例，則可以在早上10點先吃一顆奇異果，中午12點再吃粽子與2份蔬菜，下午3點補充1顆奇異果或1份木瓜。

趙函穎營養師補充，端午碰上疫情期間，綠花椰菜、大番茄、奇異果與木瓜這類富含維生素C與膳食纖維的蔬果，可以維持免疫機能、幫助緩解喉嚨痛或身體發熱等症狀，更可舒緩焦慮情緒、提升活力；而膳食纖維可幫助腸胃道蠕動，是優質的天然營養補充來源，提升免疫力的同時，也解決端午吃粽難題。