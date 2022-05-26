端午佳節即將到來，立法委員高虹安與新竹攻城獅籃球隊的球員林明毅和洋將法獅首次合體，來到新竹都城隍廟和乾家肉粽粿粽，以輕鬆詼諧方式，推廣在地端午美食文化，錄製新竹在地「追竹風 追竹太陽」的新節目。

新竹攻城獅洋將法獅於去年自美國來到台灣，加入P.League聯盟新竹攻城獅籃球隊。此次是他首次在台灣過端午節，從沒有吃過粽子的他，今天不僅大啖粽子外，更體驗了包粽子的過程。令人意外的是，身為在地人的高虹安和林明毅，初次包粽子的速度竟然還輸給連粽子都沒看過的法獅，惹得現場乾家肉粽老闆店員們笑聲連連。

高虹安和林明毅也帶著法獅參觀城隍廟，高虹安以流利英文扮演起在地導覽員，介紹台灣擲筊文化和眾神明。有趣的是，介紹到月老時，廟裡一位阿姨看到法獅，趨前關切法獅是否單身，鼓勵他在月老保佑下，娶個台灣媳婦，讓法獅深刻感受到台灣民眾的熱情和溫暖。