本土疫情延燒，連續多日單日本土確診破4萬例，一向以「超前部署」為傲的蔡政府接連遭遇「口罩短缺、疫苗短缺、PCR檢測量能短缺」，近日甚至出現「快篩試劑短缺」，民眾黨美女立委高虹安10日質疑，她質詢衛福部祕書處蔡處長，卻發現「未提的經費」預算，總計高達將近184億元，比報告內容的總決標金額高出許多，而這筆預算是衛福部另下訂2億4000萬劑快篩的經費。

民眾黨立委 高虹安。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

高虹安10日在臉書發文質疑，她昨日在立法院財政委員會就「各政府機關採購快篩試劑亂象」聽取相關部會官員專題報告，離奇的是，行政院主計總處朱澤民主計長與審計部陳瑞敏審計長在報告中，卻白紙黑字寫下「疾管署目前總共採購3570萬劑快篩試劑」，與蔡英文總統聲稱的1億劑落差很大。

備詢的衛福部祕書處蔡處長在場首度坦言，「今天的報告並未包含蔡英文所稱的1億劑，目前已另下訂將近2億4000萬劑快篩」。至於為何沒有在報告中完整一併說明？蔡處長提出的理由竟是誤以為當天的專案報告，主要僅針對「高登環球之亂」的緊急採購部分，因此現場備詢才採用「口頭補充」的方式，來解釋額外列入徵用的快篩試劑。

高虹安追問當天報告中「消失的2億4000萬劑快篩，決標金額為何」，衛福部也坦承「羅氏約137億、亞培大約47億」，總計高達將近184億元的預算，也就是未提的經費比報告內容的總決標金額高出許多。

高虹安憂心，更令人細思極恐的是，今年三月底前的防疫特別預算支出，快篩試劑僅執行預算5264萬，加上已申請簽約尚未付款的6673萬，共計1.2億元，按照指揮中心所說進口快篩採購價格95元，只能購得126萬劑。

她指出，今年三月底前政府防疫特別預算只花1.2億籌措了126萬劑快篩，到五月前，卻緊急追加採購3570萬劑外加徵用2.4億劑，支出金額超過184億元。即便尚未對於未來到貨後的分配政策清楚說明，放寬政令先於防疫整備，政府急就章補破網、臨時抱佛腳的行為也原形畢露。

👉🏻 立法院報告中消失的2億4千萬劑快篩？ 👉🏻 衛福部臨場「口頭補充」總統承諾到貨量！ 自COVID-19疫情蔓延至今，一向以「超前部署」為傲的行政機關接連遭遇... 由高虹安發佈於 2022年5月10日 星期二

鑒於蔡政府施政亂象，高虹安要特別提醒相關主管機關，《行政院主計總處組織法》第2條明定「主計總處有掌理公務預算籌劃、審編、執行考核之責」，且《政府採購法》第22條第一項第三款亦規定，須「遇有『不可預見』之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理者」得採限制性招標，在國際經驗歷歷在目的今天，政府還必須以「代收代付」的獨特方法來支應快篩試劑採購，繞過預決算以及採購法規框架，然後面對國會監督也不願意主動提供完整資訊，實在很難想像這是一個一天到晚將「超前部署」掛在嘴邊的政府需要採行的方式。