本土疫情延燒，連續多日單日本土確診破4萬例，指揮中心稱全國每日PCR量能22萬件，目前病例集中北北基桃，事實就是量能可能夠，但醫檢師的人力不足，導致採檢到結果出爐時間可能超過一天，民眾黨立委高虹安今天呼籲，中央應協調跨縣市支援醫檢人力，同時研擬導入家用型PCR，增加PCR量能，才能面對疫情調整跟優化。

高虹安指出，政府現行政策是要與病毒共存，PCR量能吃緊，尤其是疫情高風險區的北北基桃，醫檢視人力有限，接下來可能進入疫情黑數，因為PCR量能無法跟上，且等待PCR採驗結果出爐可能要高過一天，讓疫情無法即時掌握。

高虹安認為，指揮中心應重新檢討實際「醫檢師可操作」的量能是多少，並考慮疫情較輕的縣市提供支援人力、或採檢後跨境委託檢驗，這點需要指揮中心提出指引、出面協調各地方政府及適度鬆綁法規。

高虹安強調，部分縣市確診數仍持續增加，指揮中心應彈性運用各地的真實檢驗量能，或搭配快速、簡便的家用型PCR設備。

高虹安也提到，許多基層診所都認為新冠治療藥物引進緩慢，給藥方式也過於嚴格，呼籲指揮中心應把握確診者的黃金投藥期，以降低重症死亡率。

民眾黨團總召邱臣遠則表示，去年勞工紓困貸款跟前一年相比，申請件數增加但通過核貸數卻大減，核貸率僅58％，相較於企業紓困的核貸率高達98％，對勞工相當不公平。另外，五倍券的數位綁定率僅有18％，還差47萬，未達設定目標，他質疑當初為了拚20％數位綁定率，另外再花20億推動好食券，如今「好食券」使用數，竟然還低於數位綁定35萬人，豈不證明是疊床架屋浪費公帑。