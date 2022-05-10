PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土確診下降2天又飆新高！ 今+50780、新增12人死亡

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入（43例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。此消息引發熱議，網友紛紛留言諷刺蔡政府，有人更直言：「全世界都在看台灣。」

指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。

本土病例破5萬的消息，迅速在網路掀起熱議。網友紛紛湧入PTT論壇、《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「全世界都在看台灣」、「世界怎比得上台灣？」「看清楚了，台灣只示範一次」、「穩！」「穩啦！哪次不穩？我是說穩穩的成長」、「有人準備高歌選市長了」、「明天民調開出來，蔡政府還是破5成信不信？」「準備蓋牌了啦」。