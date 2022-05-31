大陸女星楊冪是著名的流量女王，靠戲劇起家的她，不只擁有精湛演技，楊冪還以天使臉孔、魔鬼身材擁高人氣，而楊冪近日就被直擊，穿著熱褲、秀出一雙招牌大長腿現身菜市場，瞬間把菜市場變成了自己的伸展台，野生楊冪逛菜市場照還在網上引發瘋傳。

楊冪近日加入大陸真人秀《花兒與少年》，儘管節目尚未正式播出，但網上已有不少花絮照流出，楊冪就被直擊，穿搭相當有型地現身菜市場，只見她身穿白色貼身上衣、黑色熱褲以及寬版外套，大方露出一雙細長鉛筆腿，楊冪穿梭在市場採買，瞬間把菜市場變成了自己的伸展台，所到之處無不成為焦點。

楊冪逛菜市場照獲得網一片好評：「冪姐在菜市場買菜都彷彿是在走秀」、「楊冪這一身太好看了吧」、「出門前精心的打扮自己，也是自己的生活態度」，而楊冪不只到市場採買而已，她還和節目班底、女歌手李斯丹妮一起下廚備料，楊冪大展刀工切肉。

楊冪逛菜市場的穿搭相當有型。（圖／取材自微博）

野生楊冪到市場採買。（圖／取材自微博）

其實，楊冪一雙纖細鳥仔腳是她的招牌，楊冪因以一雙筆直的筷子腿，而擁有「腿精」的美名，楊冪「瘦而不柴」的身材相當不科學，也讓楊冪的一舉一動都引發關注，甚至是私服穿搭也引發搶購潮，但因人紅是非多，楊冪就遭疑有雇用服裝師搭配私服，甚至被酸作秀，對此，楊冪則展現高EQ說，衣服都是自己購入、搭配的，認為每個人都把自己打扮得美美的，她也沒必要把自己穿得難看，楊冪還霸氣說：「我就是這麼有品味，我有什麼辦法？」