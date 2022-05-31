汪小菲昨在微博發文爆前妻大S（徐熙媛）長期服用違禁藥物，汪小菲5分鐘後又刪文，並二度發文還原他與大S的離婚經過，大S經紀人隨即駁斥：「熙媛從不做違法的事情」，汪小菲失控發文引發熱議，而今（31日）就有陸媒曬出野生汪小菲照，只見他一路低頭滑手機，不過他口罩沒遮住鼻子，也讓網友留言直呼：「口罩戴好！」

汪小菲昨突在微博指控大S「長期服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」，但他5分鐘後又刪文，並二度發文還原他與大S的離婚經過，汪小菲表示，他去年2月收到大S的離婚要求，而爆發離婚的導火線是，他5、6月失控在微博怒嗆台灣疫情，結果隔天再收到大S的離婚要求。

針對毀滅性爆料，大S經紀人強調，熙媛不做違法的事，並表示，大S自第3胎流產後，身體無法應付大量的工作，加上2個孩子年紀尚小、都由大S照顧，所以她都盡量把時間留給孩子們。至於100萬，則是汪小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀。

汪小菲失控攻擊大S引發熱議，不少網友一面倒批他，不過汪小菲昨晚則空降微博粉絲群，並留言：「真噁心」，儘管沒說明指的是何事，但汪小菲一舉一動仍引發討論，而今就有陸媒曬出野生汪小菲照，他和助理一前一後走在街上，一身黑衣、黑褲的汪小菲步伐緩慢、神情看起來有點疲憊，汪小菲一路低頭滑手機，看起來很忙碌，不過他口罩沒遮住鼻子，也讓網友留言直呼：「口罩戴好！」、「口罩能戴好不」。