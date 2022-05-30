大S（徐熙媛）和汪小菲去年11月結束10年婚姻，隔3個月女方再嫁具俊曄，汪小菲也發聲明祝福，事件本就此落幕，想不到今（30日）汪小菲爆料大S「月花1百萬吃違禁藥」，儘管很快刪文仍掀熱議。稍早汪小菲突空降微博粉絲群，直批「真噁心」，再度引發討論。

汪小菲今（30日）無預警在微博爆料前妻大S「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救」，而這篇文章出爐不到5分鐘便刪除，不過還是被截圖廣傳，引起外界熱議，不少陸網友都湧入汪小菲的另一篇「認酒後失態遭拍照、否認出軌多女」的貼文，紛紛留言：「分手應該體面」、「你人品真的好差」、「徐熙媛確實從始至終沒有說過汪小菲的不是」、「天阿為你生過兩個孩子的女人你竟然這樣說她，發了微博又刪除我看你是被鬼迷心竅了」。

面對外界的聲浪，汪小菲晚間現身微博粉絲群，直接留下：「真噁心」，儘管沒有表明是針對哪個人、事、物，短短3個字還是引發眾多網友的熱烈討論。

汪小菲今晚在粉絲群留言「真噁心」。（圖／微博）

除了揭發大S的用藥習慣，汪小菲還跟資深狗仔葛斯齊槓上，今（30日）發文表示自己遭指控「出軌多位女子」，是子虛烏有的事情，已委託律師團隊在台灣提告；不過葛斯齊沒在怕，稍早之前也在臉書回擊：「去年2月商談離婚，並不表示沒有婚約，在玩文字遊戲真的就太不成熟了」並強調近期將曝光手中的證據，看誰才是法院認證的落水狗。

而大S經紀人也在稍早代為澄清：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子。」並透露大S和汪小菲婚後的家中的開銷都是兩人平分，「那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」