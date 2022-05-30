日本桌球天后福原愛，當年憑著甜美臉蛋與精湛的球技紅遍全亞洲，曾一度被封為「桌球女神」，但在2021年與台灣桌球王子江宏傑離婚並爆出婚內出軌等醜聞後，形象便跌入谷底。然而PTT表特版上近日有網友貼出一名在全大運中表現亮眼的桌球單打正妹選手，亮麗的外表立即引起注意，私下的照片也一併被挖出。

PTT表特版上近日出現一名網友以「全大運桌球女單銅牌」為標題，並在文中貼出多張球場上的側拍照片。只見照片中的女子，身穿著運動服，認真專注的盯著球場上的一舉一動，但綁著馬尾、留著妹妹頭瀏海的她，五官卻相當精緻、小巧，全身也散發出鄰家女孩的清新氣質，令不少網友看到後忍不住大讚「欸 很正耶」、「哇靠！戀愛了」、「球場上很漂亮」、「很可以啊」、「打桌球時很正」、「桌球美女」、「運動女孩給推」、「好清新」、「想跟她一起打球」。

網友在PTT表特版上公開張琬清比賽時的側拍照。（圖／PTT）

而眼尖的網友一看到照片，立刻就認出她就是本名為「張琬清」的桌球正妹，甚至找到她的IG。從張琬清的IG裡不難發現張琬清就跟一般女孩一樣喜愛打扮，也熱愛吃美食與旅遊，甚至曾大方曬出穿著比基尼的泳裝辣照，展現前凸後翹的好身材，吸引超過3000多人按讚。

另外，張琬清雖很少PO出打桌球的相關資訊，但在最近奪下全大運女子單打銅牌的她也罕見分享出賽心得，除了驚訝自己誤打誤撞打入前四強外，也意外透露「自己身在一個學校根本不給資源，平常能打的球湊不到一籃、球桌根本都濕到不能打、地板走一走還會被絆倒的環境。甚至沒有教練，最後一天還是我一個人去會場，真的很幸運身邊有這麼多人陪我」，公開比賽背後的辛酸也引發熱議。