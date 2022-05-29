藝人郭彥均在臉書發文「很多孩子走了」，行政院長蘇貞昌認為是不實消息要查辦，對此雲林縣長張麗善發文表示「很多孩子走了」，呈現的是一種難以承受的恐懼，我們可以給予政府掌聲與鼓勵，但當人民驚慌失措時，1個願意彎下腰、傾聽民意的政權，才會獲得真正的尊重。

張麗善針對「很多孩子走了」風波，28日深夜在臉書發文「很多孩子走了，這些孩子走了是不會回來的，我不知道這條黑暗的路還要走多久，但我想包括我在內的很多第一線同仁，一定會用更謙卑、更體諒的心情，與人民一起面對疫情的挑戰」。

張麗善29日進一步表示，最近大家看到因疫情而死亡的人數持續增加，沒有減緩的情況，孩子的確診比率居高不下，猛暴性腦炎是無法控制的，且發病很快，所以家長們都很害怕，但執政者卻缺乏「將心比心」、「感同身受」的心情。

張麗善說，不僅每一個孩子的生命，都是父母的寶貝，家中的長輩也一樣，很多長輩也是因染疫很突然的就離世了，長輩也是家中的寶，許多人面臨孩子、長輩的離去，內心都非常悲傷，但現在執政者對於死亡人數都好像麻痺了，已經有了執政的傲慢了。

張麗善指出，現在好像是有權位的人講才是對的，市井小民講的話都不算，「很多孩子走了」反映許多民眾的心聲，現在全台出生率不斷下探，每個孩子都是父母的寶貝，所以她才會發文表達自己的心情，人民要的不是政府板起臉孔、斥責、查辦、究責，而是更多的「將心比心」，更多的「感同身受」。