對於「很多的孩子走了」被指為不實謠言，高雄巿議員陳美雅反批政府不要恐嚇人民，「一個孩子都不應該走」，強調會捍衛言論自由，為人民發聲到底。

陳美雅說，在這波的疫情中，確實有人走了，特別是也有小孩子因為這波的疫情而走了，這是真實的事實、發生在台灣，這不是假消息。

她怒批政府到底有沒有聽見家長的擔憂、人民的怒吼，所有人民都在擔心說，未來小朋友會不會在這波疫情當中，有更多的人因此而受到感染、因此而走。

「政府要想辦法解決這個問題」陳美雅批評，可是我們看到政府居然只是故意講說「有小朋友因為疫情走了這是是假消息」，居然是要去箝制人民的聲音、要讓人民不敢發聲。她問，在台灣發表自己的心聲，把醫護人員的心聲批露出來，這樣子就要被政府追殺嗎？

陳美雅強調，絕對捍衛言論自由，也反問蘇貞昌、陳時中，難道沒有小朋友因為這波的疫情而走嗎？你們不覺得羞愧嗎？你們不應該下台嗎？居然要用不實的言論來法辦人民，這樣對得起託付給你們的民眾嗎？真得是太可惡了。