兒童疫苗嚴重不足，行政院長蘇貞昌還下令法辦藝人郭彥均，引爆民眾怒火，延燒到蔡英文總統臉書，憤怒的網友灌爆留言，還自發性串接「很多孩子走了」，強調「堵得住郭彥均，堵不住我的嘴」，並質問蔡總統，「妳覺得走幾個孩子才叫多？」

國內兒童確診數急遽攀高，中重症和死亡人數不斷增加，但兒童疫苗嚴重不足，許多家長徹夜排隊，只為幫家中的孩子搶到接種疫苗的機會。

蔡英文總統昨天在臉書表示，面對疫情，爸爸媽媽除了擔心自己染疫，也更擔心小孩染疫，她貼出台大兒童醫院醫師李秉穎提供的兒童防疫資訊來救火，不料卻因蘇揆要法辦郭彥均，讓蔡英文的臉書被大批網友按「怒」，貼文也被網友的留言灌爆。

網友先是批評李秉穎，指責李是「國際笑話」，率先造謠說BNT過期，還不願意給機組員優先接種疫苗，民進黨「是不是只剩下這種角色可以上黨的聲音騙國民了？」

網友也在留言中自發性串連，仿效郭彥均的說法「很多孩子走了」，並表示「這個讓人心碎的狀況仍在繼續」「在蘇貞昌嗆要法辦調查時，還有孩子繼續走了」，直言「堵得住郭彥均，堵不住我的嘴」。

網友批評，口罩可以，疫苗可以缺，快篩可以缺。但搞得兒童疫苗現在才打，別在自誇防疫了，根本是在讓人民染疫，苦的都是第一線的基層，檢疫、醫護、警消。

民眾表示，疫情發生到今天，一直是自己保護好自己，不造成自己的傷害，也不造成別人的困擾，「但政府防疫，我困擾」。還有人批評蔡政府，做任何事情同理心最重要，沒有同理心就無法做到苦民所苦，憂民所憂。「百姓所要的，有為的政府不就是要做到如此」。

還有網友質問蔡總統，「妳覺得走幾個孩子才叫多？」「敢問蔡總統，死8位孩子不夠多，要死多少才算多？」「「很多小孩子走了，妳會難過嗎？啊！抱歉！妳沒有孩子」，並形容現在的政府是「冷血政府」「一天死100多人，政府依舊無感，苛政猛於虎，無能更甚之。」

網友也砲轟行政院長蘇貞昌才是在發布不實信息，「事實上，是真的很多孩子都走了，難道看不見嗎？」並要蘇貞昌記住，「也許是死亡兒童之一，但卻每個都是父母的唯一！」