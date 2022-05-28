年底選舉戰況激烈，空戰成各候選人重點。一份最新網路聲量指出，台北市議員新人候選人網路聲量王為「羅智強愛徒」羅辦主任楊植斗，其以45770的聲量勇奪冠軍，第二為駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔、第三為國民黨青年部前副主任詹為元、第四為前主播柳采葳。此消息引熱議，大批網友直呼讚，更為這些藍營新戰力加油打氣。

楊植斗昨日（27）在臉書發文表示，根據《網路溫度計》從今年1月1日到5月23日所做分析，此次台北市議員新人候選人的網路聲量，第一名就是他，網路聲量高達45770，讓他開心表示：「謝謝大家的支持。」

楊植斗指出，這次國民黨的新人較少，但他和詹為元、柳采葳的網路聲量都有所斬獲，拿下好成績。楊強調，新秀的資源不足，年輕人只能多依賴自媒體來打選戰，從下週開始，他也會加強經營自己的YT頻道，多鍛鍊自己的口條，也歡迎大家一起互動。

此文獲得超過1600個讚，網路迴響熱烈。網友紛紛表示：「好讚」、「衝起來」、「藍營的年輕人好棒」、「看到你們就看到了國民黨的希望」、「希望國民黨檯面上的老人趕快下來，換年輕人上去，否則永遠無法重返執政」、「國民黨佔了好幾個，好棒！」「保持下去，祝你們當選」。