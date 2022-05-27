國民黨桃園市長選戰輸定了？ 趙少康直言「一句話」

國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。針對年底桃園市長國民黨是否輸定了？中廣董事長趙少康直言「不會」二字，並強調張目前民調表現不錯，就算有落後也都在誤差範圍內，他是真的認為張會贏。此說法引熱議，不少網友則表示：「就算輸了也不是他的錯。」

趙少康昨日（26）在網路直播節目《少康上線啦》中，被網友提問「桃園市長選戰，藍軍輸定了？」趙直接回答「不會」，並表示他真的認為張善政會贏。

趙少康指出，根據《ETtoday新聞雲》所做的民調，如果張善政、衛福部部長陳時中、民眾黨立委賴香伶競逐桃園市長，張支持度32.9%、陳32.5%、賴10.5%，張、陳在桃園等於是平分秋色；如果張對戰新竹市市長林智堅，張的支持度為33.5%、林31.2%、賴11%，張、林相距2.3個百分點在誤差範圍內。

此說法引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「就算輸了也不是他的錯」、「輸了也不是他的錯+1」、「就算輸了我想藍營也不會怪他」、「張善政真的是人才，只是某人的處理手法太粗糙」、「時中支持度還有30%？這我是絕對不相信」。