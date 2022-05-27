日友(8341)今日股東會通過每股配息8元，Omicron不斷在全球各地快速擴散，但隨著病毒的檢驗量能精進、疫苗覆蓋率提升，全球經濟仍可望維持復甦步伐。台灣近期疫情再度升溫，短期恐將衝擊第一季內需表現，但後續國內疫情得以有效控制，台經院仍預測111年國內經濟成長率為4.1%；將密切關注產業廢棄物增減態勢，業務隨時滾動式調整，以維持公司穩定經營與獲利。

日友彰濱第4期掩埋區，己在111年3月取得使用執照，為增加掩埋容積，在109年取得彰濱工業區線西西三區環保用地，並於110年4月辦理環評公開說明會，現已進入環評審查程序。110年11月5日董事會通過興建彰濱第三期掩埋區，已簽訂工程契約，相關工程推展中。

另外，在中國大陸醫療及事業廢棄物產業方面，目前2021年北京共處置廢棄物約4.84萬噸，年成長60%，2022年北京潤泰將積極配合北京冬季奧運會的後勤保障，做好賽前、賽時、賽後各階段醫療防疫垃圾的工作。而山東日照，2021年恰逢行業景氣低迷及設備停機改造，年危險廢物處置量縮減至6,700噸，預計2022年設備正常運行後整體焚燒產能可恢復至16,000噸。

目前日友正在進行中的危險廢物處置項目進度如下，江蘇宿遷預計2022年第二季取得《危險廢物經營許可證》，填埋場產能2萬噸/年。山西運城2022年3月取得危險廢物經營許可證，有效期限1年。河北廊坊因應當地政府針對河北雄安新區總體規畫，停止投資計畫，目前正與河北文安新橋經濟開發區管理委員會訴訟中。