大陸發改委發出關於明確煤炭領域經營者哄抬價格行為的公告（2022年第4號），提出了哄抬煤炭價格的具體行為表現。根據《價格違法行為行政處罰規定》（大陸國務院令第585號），經營者存在哄抬價格行為的，有關部門可責令其改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元（人民幣，下同）以上、50萬元以下的罰款，情節較重的處50萬元以上300萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或吊銷營業執照。

報導稱，大陸發展改革部門將持續密切關注煤炭市場和價格情況，發現煤炭價格超出合理區間且經提醒約談拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移交有關部門依法查處。社會各方面發現煤炭經營者存在涉嫌哄抬價格行為的，可向有關監管部門舉報。

大陸發展改革委23日發布關於明確煤炭領域經營者哄抬價格行為的公告（2022年第4號），提出了哄抬煤炭（國產動力煤，下同）價格行為的具體表現形式，明確煤炭生產經營企業不得通過向關聯方轉售，再由關聯方大幅度提高價格出售煤炭。

例如，陝西煤炭（5500千卡，下同）出礦環節中長期交易價格的合理區間上限為520元／噸。當地某煤炭企業與其控股的貿易公司簽訂一份煤炭中長期合同，約定以450元／噸的出礦價格供貨，但該貿易公司隨後以550元／噸的出礦價格將該批煤炭銷售給電廠，售價超出當地出礦環節中長期交易價格合理區間上限，一般可視為存在涉嫌哄抬價格行為。