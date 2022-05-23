滬指23日收盤小幅上揚，滬指收報3,146.86點，漲0.01％，成交額為人民幣（下同）3,812億元。

華爾街見聞報導，指數23日早間震蕩走低，創業板指一度跌超1％，午後拉升回暖，滬指盤中翻紅。

深成指23日全日收報11,447.95點，跌0.06％，成交額4,742億元。創業板指收報2,410.12點，跌0.30％，成交額1,472億元。

鋼鐵、有色、煤炭等周期股繼續走強，包鋼股份、金嶺礦業、安源煤業、閩發鋁業等多股漲停。

滬指半日漲1.1％ 深成指漲1.3％
滬指開盤漲10點 深成指漲0.55％
單季股票賺近400億 富壽台股投報率逾27％
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