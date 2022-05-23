滬指23日收盤小幅上揚，滬指收報3,146.86點，漲0.01％，成交額為人民幣（下同）3,812億元。
華爾街見聞報導，指數23日早間震蕩走低，創業板指一度跌超1％，午後拉升回暖，滬指盤中翻紅。
深成指23日全日收報11,447.95點，跌0.06％，成交額4,742億元。創業板指收報2,410.12點，跌0.30％，成交額1,472億元。
鋼鐵、有色、煤炭等周期股繼續走強，包鋼股份、金嶺礦業、安源煤業、閩發鋁業等多股漲停。
滬指23日收盤小幅上揚，滬指收報3,146.86點，漲0.01％，成交額為人民幣（下同）3,812億元。
華爾街見聞報導，指數23日早間震蕩走低，創業板指一度跌超1％，午後拉升回暖，滬指盤中翻紅。
深成指23日全日收報11,447.95點，跌0.06％，成交額4,742億元。創業板指收報2,410.12點，跌0.30％，成交額1,472億元。
鋼鐵、有色、煤炭等周期股繼續走強，包鋼股份、金嶺礦業、安源煤業、閩發鋁業等多股漲停。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。