大陸股市20日開盤靠穩。
香港信報報導，上證指數開盤報3,107點，升10點，漲幅為0.33％。深成指開盤報11,311點，升61點，漲幅為0.55％。
滬深300指數開盤報4,020點，升21點，漲幅為0.53％，創業板指數開盤報2,395點，升18點，漲幅為0.77％。
各類股普遍向好，有色金屬、化工、鋼鐵、金融、房地產、煤炭、電力、石油股靠穩，水泥股偏軟。
大陸股市20日開盤靠穩。
香港信報報導，上證指數開盤報3,107點，升10點，漲幅為0.33％。深成指開盤報11,311點，升61點，漲幅為0.55％。
滬深300指數開盤報4,020點，升21點，漲幅為0.53％，創業板指數開盤報2,395點，升18點，漲幅為0.77％。
各類股普遍向好，有色金屬、化工、鋼鐵、金融、房地產、煤炭、電力、石油股靠穩，水泥股偏軟。
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