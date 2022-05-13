恒指開盤漲235點 早段一度上漲420點 11:322022/05/13 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股12日急跌444點後，13日早段開盤漲逾兩百點。 香港信報報導，恒指13日開盤漲235點，漲幅為1.2％報19,615， 10時4分一度上漲420點，報19,800。 科指開盤漲2.3％報3,952。國指開盤漲91點，漲幅為1.38％報6,685。 個股方面，騰訊開盤漲1.7％報350港元。美團開盤漲3.1％報161.8港元。阿里巴巴開盤漲2.8％報82.2港元。友邦開盤漲2.1％報74港元。領展開盤漲1.3％報67.4港元。 上證指數半日漲逾1％ 創業板飆漲逾4％ A股開低走高 滬指3,000點失而復得 #開盤 #港元 #早段 #漲幅 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數連三漲 創業板漲逾3％ 17:332022/05/11 財經 《傳產》醫院旁套房搶手 這裡漲幅逾5成 11:482022/05/11 財經 陸港股市開低 油氣股強勢 11:322022/05/12 財經 捍衛聯繫匯率！港府12日兩度入市買港元 22:442022/05/12 財經 陸晶片業搶人 薪資漲幅居冠 04:102022/05/10 產業特刊 近3年首次 港匯觸及弱方兌換保證 22:222022/05/11 財經 港股節後低開低走 恒指一度跌逾4％ 11:232022/05/10 財經 元宇宙夯 科技股投資熱潮湧現 04:102022/05/09 投資理財 恒生指數收漲0.97％ 理想汽車飆漲逾9％ 17:532022/05/11 財經 東區房價年漲近三成 躍台中黑馬 04:102022/05/10 產業特刊 連跌數天後美股開高 通貨膨脹數據影響市場走向 22:422022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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