港股12日急跌444點後，13日早段開盤漲逾兩百點。

香港信報報導，恒指13日開盤漲235點，漲幅為1.2％報19,615， 10時4分一度上漲420點，報19,800。

科指開盤漲2.3％報3,952。國指開盤漲91點，漲幅為1.38％報6,685。

個股方面，騰訊開盤漲1.7％報350港元。美團開盤漲3.1％報161.8港元。阿里巴巴開盤漲2.8％報82.2港元。友邦開盤漲2.1％報74港元。領展開盤漲1.3％報67.4港元。

上證指數半日漲逾1％ 創業板飆漲逾4％
A股開低走高 滬指3,000點失而復得
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