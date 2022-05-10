A股10日開低逾1％，上證指數一度失守3,000點大關。不過上午近10點左右，A股三大指數全都止跌回升，滬指3,000點失而復得。

上證指數開盤報2,965點，跌38點或1.28％；截至10點18分，報3,010.13點，漲5.99點或10.2％。

深成指開盤報10,601點，跌164點或1.53％；現報10,842.32點，漲76.69點或0.71％。

創業板指數開盤報2,192點，跌36點或1.62％；現報2,265.79點，漲37.72點，漲幅1.69％。

概念股表現方面，房地產開發板塊回暖，中交地產、蘇州高新、信達地產、福星股份漲停，陽光城、南國置業、中國國貿、渝開發等跟漲。

太陽能板塊震盪走強，愛旭股份、北玻股份、瑞和股份漲停，中信博漲超10％。風電板塊快速走強，大金重工漲停，新強聯、禾望電氣、天順風能、海力風電、金雷股份等集體衝高。