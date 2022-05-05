在美國聯準會（Fed）溫和升息後，股市出現反彈，但才隔一天就受到大型成長股拖累，美股開盤走低。道瓊工業指數開盤下跌206.89點或0.61%，隨之續挫至下跌663.45點（跌幅1.95%），納斯達克、標普與費城半導體同步下挫。至晚間11時，道瓊工業指數更下跌829點，來到33231.84點。

美國聯準會主席鮑威爾日昨宣布升息2碼以對抗通膨，一度讓美股4大指數上漲，不過隔天市場仍反應對通膨的擔憂，美股5日開盤後4大指數全面開低走低。

標準普爾500指數開盤下挫29.74點或0.69%，報4270.43點；那斯達克指數開盤挫跌177.33點或1.37%，報12787.52點；費城半導體開盤為3103.12點，截至5日晚間10點25分，下跌117.32點（跌幅約3.71％）；至於道瓊工業指數開盤為33854.17點，下跌超過200點，接著更一路走低，截至5日晚間10點25分，已下跌663.45點（跌幅約1.95％），至晚間11點更大跌829點。

美國聯準會升息2碼（0.5個百分點），創下自2000年以來最大升息幅度，並將聯邦資金利率區間調高至0.75%-1%。聯準會表示，未積極考慮一次升息3碼，同時也決定6月開始逐步縮減資產負債表，試圖抑制 1980 年初以來最熱通膨。