美國聯準會4日公布升息50個基點（bps)至0.75～1％，為2000年5月以來首次上調利率50個基點；同時，央行計劃6月起縮減資產負債表，由最初每月「縮表」475億美元，3個月後規模倍增至950億美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室對此表示，升息觀點與聯準會基本上一致，正如FED主席鮑威爾所稱，俄烏衝突和中國封控措施對供應端造成了額外的衝擊，同步增加通膨壓力，使得央行壓抑通膨的工作變得更加困難，「雖然如此，瑞銀仍然相信經濟終將能夠軟著陸。」

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，總體來看，美國家戶和企業資產負債表十分強勁，即使利率上升，消費和投資預估也將繼續增長， 過去一年「過熱」的商品價格預期會大幅下滑，應該有助於整體通膨降溫，減輕聯準會將利率提高至「遠高於中性水平」的壓力。

現銀目前預測，3月PCE價格指數為6.6％，到年底之前應會將降至4％以下，相關數據應會促成聯準會持續調升利率至2.5％左右的中性水平之後，升息週期得以暫停。按照瑞銀經濟預測的基準情景，即經濟增長和通膨將溫和放緩，美股今年底有望進一步走高，投資者應考慮投資於「價值類股」，為投資組合進行避險，更重要的是能夠駕馭好市場的波動性。