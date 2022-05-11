大陸股市11日上漲，上證指數高收22點，連續3個交易日收漲。滬深兩市交投熱絡，合計成交額為人民幣（下同）1.08兆元。

香港信報報導，上證指數11日盤中最多上漲65點，漲幅為2.14％，高見3,100點後，有部分投資者獲利了結，大盤漲幅收窄，終場收報3,058點，上漲22點，漲幅為0.75％，成交額為4,729.63億元。

深證成指11日盤中最多漲422點，漲幅為3.87％，高見11,334點，最終收報11,109點，上漲196點，漲幅為1.8％，成交額為6,050.73億元。

滬深300指數收報3,976點，上漲56點，漲幅為1.44％。創業板指數收報2,346點，上漲69點，漲幅為3.07％。

各類股方面，飯店旅遊股漲逾3％，煤炭股漲逾2％，基本金屬、化工股漲逾1％。房地產、鋼鐵、石油、金融、電力股持穩。飛機製造、水泥股偏軟。