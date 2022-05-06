美股周四（5日）暴跌，道瓊工業指數狂瀉逾千點，那斯達克指數也重挫近5%，完全抹去4日所有漲幅，寫下兩年來最糟表現。對於美股短短兩天大洗三溫暖，不少資深分析師坦言從未見過，更有人表示「這樣的下跌很不尋常，讓人回憶起2008年和2009年」。

CNN報導，美國聯準會（Fed）4日如市場預期宣布升息2碼，以抑制通膨壓力，此外，鮑爾還稱暫未考慮升息3碼的打算，淡化未來更激進升息預期；此言一出，激勵美股當天大漲，道瓊指數漲逾900點、標普漲近3%，同寫兩年來最佳表現。

然隔日行情急轉直下，美股道瓊指數開盤即重挫600點，盤中一路走跌，收盤大跌超過千點，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數則大跌5%，標普也跌逾3.5%，前一日漲幅盡數抹去。

華爾街研究公司Quill Intelligence執行長兼首席策略師Danielle DiMartino Booth表示，這在他25年的職涯中從未見過，「只有將4日的大漲解讀為融漲才說得通」；金融研究機構Schwab Center for Financial Research交易與衍生品執行董事佛雷德里克（Randy Frederick）坦言，這次暴跌十分不尋常，讓人回憶起2008年和2009年時，但不同的是，現在經濟相當強勁，這也令分析師摸不著頭緒。

僅隔短短一天，投資人態度大轉變，佛雷德里克表示這很難預測，但可能是市場「投降」的跡象，投資人恐慌到認輸的程度，不過他補充，這也代表股市可能已經觸底。