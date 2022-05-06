美股重挫千點 台股跟著跳水重挫逾380點 12:062022/05/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股大洗三溫暖，在聯準會持續升息的陰影下，道瓊指數重挫1063點，將前一天飆漲的932點完全被吞噬，台股跟著跳空開低大跌逾380點，跌破16400點整數關卡，台積電開跌14元。 台股今天開低走低，早盤最低來到16312.17點，跌幅逾2%，跌破所有均線支撐。電子權值股成重災區。 台積電及聯電美國存託憑證（ADR）重挫，晶圓雙雄今天台股現貨股價同步開低，跌幅均逾2.5%，聯發科跌幅逾3%，股王矽力-KY跌幅更高達8%，鴻海早盤下跌近2%。（編輯：楊凱翔）1110506 台股基金迎反彈 逢低進場 升息利空出盡 電子股反攻 #台股 #跌幅 #跟著 #380 #台積電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑擴大切入儲能市場 04:102022/05/06 產業特刊 美升息利空出盡 權值股反彈 台股早盤漲190點 10:222022/05/05 財經 台股將重回成長軌道 高股息族群吸睛 04:102022/05/06 投資理財 升息鬆一口氣 台股打底築撐 18:222022/05/05 財經 專家傳真－台股基本面 是投資人最好朋友 04:102022/05/05 專題周報 台股遭狙殺！他嗨喊「揪出兇手了」 網一面倒酸爆 05:152022/05/05 財經 美股變臉慘崩千點 台股早盤暴殺逾380點 台積電狂跌16元 09:012022/05/06 財經 美股瘋狂大逆轉！道瓊挫1063點 道瓊那指跌幅2020年來最慘 04:382022/05/06 財經 上市櫃企業獲利大增7成 台積電拿賺錢、投資雙冠王 21:242022/05/05 財經 美Fed升息壓制通膨 專家：須與經濟取得平衡 04:102022/05/05 社會新聞 美股崩殺千點爆了！專家曝致命原因驚呼：後面更恐怖 08:502022/05/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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