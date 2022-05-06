美股大洗三溫暖，在聯準會持續升息的陰影下，道瓊指數重挫1063點，將前一天飆漲的932點完全被吞噬，台股跟著跳空開低大跌逾380點，跌破16400點整數關卡，台積電開跌14元。

台股今天開低走低，早盤最低來到16312.17點，跌幅逾2%，跌破所有均線支撐。電子權值股成重災區。

台積電及聯電美國存託憑證（ADR）重挫，晶圓雙雄今天台股現貨股價同步開低，跌幅均逾2.5%，聯發科跌幅逾3%，股王矽力-KY跌幅更高達8%，鴻海早盤下跌近2%。（編輯：楊凱翔）1110506