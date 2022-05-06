澳洲央行周五大幅上修通膨預測，預告在國內生活成本不斷飆升之際，一波接著一波的升息潮即將來襲。

澳洲央行周五發布貨幣政策季度聲明，預期到今年底核心通膨率將達到4.6%，較2月的預測值足足高出兩個百分點，令人大感意外。

這個最新的通膨預測遠遠超出澳洲央行設定之介於2%～3%目標區間，且預估要到2024年中才會回落到目標區間頂部，意味著漫長的緊縮周期即將到來。

此外，澳洲央行最新預估失業率將在未來一年進一步下滑至3.6%，創下50年新低，料將推升近幾年來增長乏力的薪資。

到今年底，薪資年增率估將從目前的2.3%上揚至3.0%，並在2024年中加速到3.7%。

正是因為物價和薪資通膨持續看漲，澳洲央行在本周做出基準利率調升25個基點（1碼）至0.35%的決定，為十多年來首次升息，且升息幅度超出市場預期。該央行並預告未來還將有更多的升息動作。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在這份長達68頁的季度聲明中表示，決策委員會將採取必要措施，以確保澳洲通膨率隨時間回落到目標水準，這表示在未來一段時間必須進一步提高利率。

市場預期澳洲央行將在6月會議再次升息，將利率至少再調升1碼至0.60%，到年底時調升至2.75%。

澳洲央行則預測到年底時基準利率為1.75%，並在2023年底到頂，升至2.5%左右。

洛威個人認為利率升至2.5%可達中性水準，但對於多快達成或能否達成不願發表評論。

澳洲央行並預估2022年經濟成長4.2%，之後受到利率升高、通膨上揚和房價下跌影響，到2023年經濟成長率估將放緩至2.0%。此外，經濟還面臨新冠變種病毒、俄烏戰爭、全球供應瓶頸，以及澳洲人將如何應對通膨升高等眾多不確定性。