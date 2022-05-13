特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）突宣布暫緩推特收購案，理由是要等待假帳號數據結果出爐。美股一甩近期暴跌陰霾，周五（13日）早盤3大指數開高，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數也漲超過2%，台積電ADR上漲2.09%，推特開盤即重挫近11%。

截至台北時間21點47分，道瓊工業指數上漲257.32點（或0.81%），暫報31987.62點；那斯達克指數上漲257.54點（或2.26%），暫報11628.5點；標普500指數上漲53.39點（或1.36%），暫報3983.47點；費城半導體指數上漲68.28點（或2.42%），暫報2895.49點。

5大科技巨頭齊漲，網飛、亞馬遜漲逾3%，臉書、谷歌漲幅則約2.4%，蘋果漲約1.5%；半導體類股普遍上漲，輝達大漲逾6%，艾司摩爾和超微也有超過4%的漲幅，台積電ADR漲2.09%，聯電漲逾3%。

此外，馬斯克稍早宣布，在等待這個社交平台有多少假帳號的數據出爐前，推特收購將暫時被擱置；消息一出，引發投資人擔憂交易生變，推特盤前一度暴跌20，開盤仍重挫近11%，目前報40.41美元。