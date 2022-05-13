★分析

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，這種上下2% 的劇烈波動極為罕見，在如此短的時間內出現如此巨大的波動，顯示投資人心理非常脆弱。雖然通膨似乎已經見頂，但仍居高不下，令投資人感到擔憂，逐漸將標普500指數推向熊市邊緣。在談到鮑爾獲准連任聯準會主席時，Detrick表示，這個結果符合市場普遍預期，也為聯準會繼續對抗創下40多年新高的通膨敞開大門，今年可能還會有更多的升息。

Truist分析師Keith Lerner表示，即使你說我們處於熊市，但熊市也會反彈，且可能非常劇烈。我認為至少在短期內，考量到我們的超賣程度，以及我們開始看到一些買盤進場低接受創最嚴重的族群，我認為這至少是在這些天以來一片低迷之中的一線希望。

Cerity Partners分析師Jim Lebenthal表示，我認為這是一個由情緒、而非理性驅動交易的市場，過去這段日子以來，每天早上都會反彈一下，然後就消退回落。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，醫療類股漲0.92%，非必需消費類股漲0.8%，表現最佳。公用事業類股跌1.16%，科技股跌1.14%，跌幅最大。

★重磅股

重量級科技股有漲有跌，蘋果跌2.69%，微軟跌2%，亞馬遜漲1.48%，Alphabet跌0.67%，特斯拉跌0.82%，Meta漲1.32%，網飛漲4.77%。

道瓊指數成分股方面，家得寶（Home Depot）漲2.38%，3M漲2.17%，漲幅最大。波音跌4.83%，美國運通跌3.84%，跌幅最大。

主要晶片股方面，輝達跌2.74%，表現最疲弱。應用材料漲2.73%，表現最佳。恩智浦漲1.63%，美光漲1.12%，德儀漲0.73%，英特爾漲0.02%，高通跌0.40%，超微跌0.98%。

★焦點股

精品配飾公司Tapestry Inc看好中國解除防疫封控後的需求反彈，股價大漲15.5%。

植物肉製造商Beyond Meat收跌4.2%，面對來自泰森食品和家樂氏等財力雄厚的對手與後起之秀的激烈競爭，Beyond Meat為了捍衛市占版圖，持續在推出新產品方面砸下重金並大打折扣，導致上季毛利率大跌、虧損暴增。

推特跌2.2%，收每股45.08美元，遠低於馬斯克4月底提出以每股 54.20美元收購的價格。繼日前宣布董事會同意將推特賣給馬斯克之後，推特執行長周四宣布兩名高層將離職，以及公司將凍結人員招聘。由於投資人擔心這項交易最終可能破局，推特股價已經較4月下旬創下的今年高點下跌近13%，市值流失逾90億美元。

通用汽車收盤下跌4.6%，報35.56美元，創下52周新低。富國銀行將通用的股票評級調降至「減碼」，並將其目標價從每股74美元大砍至33美元。福特汽車收跌3.04%，收在12.44美元，富國銀行將其股票評級降至「減碼」，並將其目標價從24美元大砍至12美元。

熱門「迷因股」GameStop和AMC Entertainment分別飆升10.13%和8.00%，盤中漲幅更大。在沒有明顯的題材帶動下，分析師認為這可能是因為部分交易員進行空頭回補的操作。

電動車新創公司Rivian和Lucid在中午突然急速拉升，終場分別飆漲18%和13.2%。Rivian周三在發布財報後維持其全年生產25,000輛車的目標不變。

蘋果跌2.69%，收在142.56美元，較52周高點下跌22%，陷入熊市；其盤中股價一度跌破140美元大關，最低跌至138.8美元，創下去年10月來新低，其市值與1月3日創下的歷史高點相比已經跌掉超過7000億美元。由於近來走勢低迷不振，蘋果在周三將其全球「市值王」的位置拱手讓給了沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco,簡稱沙烏地阿美）。

★台股ADR

台積電ADR跌0.16%，收87.69美元，換算台股價格為523.04元。

聯電ADR漲0.76%，收7.96美元，換算台股價格為47.48元。

日月光ADR漲0.16%，收6.33美元，換算台股價格為94.39元。

中華電信ADR跌0.38%，收41.87美元，換算台股價格為124.87元。(2-2)