台股12日開低走低，終場重挫389.57點、收於15616.68點，失守「萬六」大關。金管會對此信心喊話，表示台股表現尚稱持穩，且台灣總體經濟持續成長、基本面尚屬穩健，目前亦未見斷頭潮跡象，若發生非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。

受美國聯準會（Fed）升息、烏俄戰爭及通膨疑慮等因素干擾，全球資本市場震盪加劇，台股連帶遭牽連。證期局副局長蔡麗玲指出，台股今年截至11日跌幅12.14％，跌幅仍低於美國那斯達克的27.36％、上海的15.96％、香港的15.27％、南韓的12.94％及道瓊的12.4％。

對於市場擔心融資「多殺多」恐將引發斷頭賣壓。蔡麗玲表示，目前台股信用交易占比低於7％，11日為6.17％，影響性已不若以往。11日融資擔保維持率為159.43％，未達追繳門檻130％，目前追繳金額0.42億元，整體擔保維持率仍穩健，未見斷頭潮跡象。

量能方面，蔡麗玲指出，今年截至12日的集中市場日均量為2941億元，雖較去年3914億元縮水，但仍優於往年的800～2000億元，動能仍相對持穩。外資占比方面，今年截至4月底外資持股占比達40.68％，雖低於去年同期44.11％，但仍維持逾4成上水準。

蔡麗玲表示，台灣總體經濟持續成長，財政部公布4月出口金額416.6億美元，年增達22.3％、創歷史第三高，達成連22紅紀錄。而國發會公布的3月景氣對策信號燈號為綠燈，顯示當前景氣穩定。

蔡麗玲指出，台股短期雖受升息議題等不確定因素影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年至4月底本益比約12.55倍，現金殖利率達4.20％。上市櫃公司4月營收3.26兆元、創同期新高，且前4月累計營收約13.48兆元、年增10.39％，基本面尚稱穩健。

蔡麗玲表示，金管會將持續關注美國聯準會利率政策、烏俄情勢及疫情變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，強調若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。