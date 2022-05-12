美國聯準會官員鷹派看法，導致美股四大漲數全面重挫，台股也在電子權值股、金融、航運等開低下，指數再次跌破16000點，盤中受到金融、航運跌幅擴大到2％以上，指數面臨15800點關卡保衛戰，預估成交量僅2200億元。

電子股今天相對持穩，台積電(2330)下跌5元後，股價呈現持穩，反倒是金融、航運股跌幅加大，尤其航運股出現補跌型態，航空股跌幅5～6％，貨櫃三雄跌幅亦達到2％，拖累大盤表現。

分析師指出，大陸封城影響不如預期，4月上市櫃公司營收達3.33兆元，較3月近3.82兆元高峰明顯下滑，月減12.7％，年增小幅成長1.65％。電子下游4月營收受封城及遠端需求減弱影響，營收下滑明顯，雖然廠商陸續復工，但供貨仍不順，第二季恐怕基本面受到影響。

從量價的關係來看，目前指數回檔過程中，量能並未明顯放大，今天即使一度逼近15800點，成交量也僅預估2200億元，顯示市場恐慌程度仍未明顯大增，反而集中在先前強勢的航運股。

但反彈過程中，量能也未擴增，顯示近期盤面量價主要是呈現賣方變現壓力不強，但盤勢仍缺乏追價的買盤，預期目前股價在未突破5日均線反壓下，大盤仍維持弱勢整理走勢。