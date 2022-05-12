美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但未緩解投資人對升息的擔憂，美股3大指數今天收黑，其中那指跌逾3%。

道瓊工業指數下跌326.63點或1.02%，以31834.11點作收。

標準普爾指數下滑65.87點或1.65%，收在3935.18點。

科技股那斯達克指數挫跌373.44點或3.18%，收11364.23點。

費城半導體指數下挫88.19點或3.04%，收2811.94點。（譯者：陳正健）1110512