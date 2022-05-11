央行周四（12日）將赴立法院專題報告「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」，央行最新出爐的書面報告指出，今年台灣通膨率預估為2.7%，相較於美、英、澳。歐等經濟體仍屬溫和，估明年台灣通膨率將回降至1.7%。基於維持物價穩定之法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場，經首季升息1碼，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

央行指出，目前央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為1.375%、1.75%及 3.625%，回到2020年疫情爆發前水準。

在房市調控方面，央行指出，自2020年12月以來，央行已四度調整選擇性信用管制措施，促進國內金融穩定我國全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定；銀行不動產授信品質仍屬良好。

整體銀行不動產貸款年增率趨緩，由上年6月底之11.67%降為今年3月底之10.32%。其中，購置住宅貸款年增率由10.42%緩步降為9.45%，建築貸款年增率則由上年1月底之18.7%降為今年3月底的13.64%。

今年3月底，全體銀行不動產貸款餘額占總放款比率由上年底之37.2%略降為37.1%，低於歷史高點(2009年10月底)之37.9%。根據「銀行法」第72條之2，對本國銀行辦理住宅建築及企業建築放款之比率，由上年底之26.8%微升至本年3月底之26.9%，未超過規範上限之30%。