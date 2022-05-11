儒鴻(1476)4月營收37.03億元，年增17.2%。印尼新廠一期目前月產能達70萬件，1Q針織布營收亦優於預期，法人估第二季儒鴻營收季增可達高個位數，年增逾1成。公司目前接單能見度已達4Q，全年訂量展望仍可望維持成長，ASP亦可望較去年增加，主要受惠產品轉往機能時尚趨勢。

儒鴻上半年仍將反應原料成本上漲，代工占比將較去年降低，而匯率環境相對友善。公司主要客戶對今年營收展望仍維持成長且北美市場需求將優於大中華地區市場需求。

儒鴻首季獲利為17.91億元，EPS達6.53元，毛利率25.76%，營益率為19.7%。展望第二季，因印尼新廠員工生產效率可望提升、代工占比下滑及較友善的匯率環境等因素，法人估毛利率可達28.88%，營益率亦同步上揚至20.93%。法人估2Q獲利將再上一層樓。

儒鴻在印尼新建廠擴建計畫第一期規畫產能56條成衣產線，月產能約120萬件，已建廠完成，一期目前招工人數達2,000人，月產能達70萬件，目前生產效率約50-60%，預計3Q22可提升至70-80%，可達損益兩平水準，至年底一期月產能可望達100萬件。印尼第二期目前建造中，二期規畫產能56條成衣產線，月產能120萬件，預計2022年7、8月完成並開始招工，預計明年1Q月產能可達70萬件，原預計印尼廠主要供應美系最大客戶，近期已有多家品牌核廠通過，後續印尼新廠亦能供應美系客戶。