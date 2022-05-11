美國聯準會（Fed）利率會議如期宣佈升息2碼，且將自6月啟動縮表，對於通膨壓力高漲、央行緊縮政策、美國可能陷入停滯性通膨疑慮加深，市場仍有回檔壓力，但整體股票型ETF近一周仍獲資金淨流入27.95億美元，主要以全球型股票ETF獲淨流入21.89億美元。

大陸、新興市場與亞太區近一周也分別獲淨流入8.19億、4.85億與2.18億美元，日本獲5.91億美元淨流入，反觀美國與歐洲分別遭11.34億及6.37億美元資金淨流出。富蘭克林證券投顧表示，Fed會如期宣佈升息與縮表政策，投資人仍須進一步確認後續通膨走勢，與緊縮政策對於經濟的影響，將加劇市場震盪程度，續關注美國4月通膨數據，若通膨率有望呈現觸頂跡象，有機會給予市場喘息空間。

富蘭克林證券投顧指出，面臨景氣放緩、通膨維持高檔及聯準會政策緊縮環境，現階段投資布局，建議納入涵蓋價值股及具備應對通膨的資產，包括美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者可搭配操作天然資源產業型基金。

並避開欠缺基本面且評價面偏貴的股票，著眼許多高品質科技股評價面趨於合理，甚至已有被錯殺跡象，建議已進場者續抱，並搭配定期定額累積部位。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在總體經濟存在眾多不確定環境下，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，由於基礎建設的獲利為主管機關或特許權契約中所決定的可允許報酬率乘上資產基礎，當全球邁向低碳經濟轉型，必須進行大舉投資，基礎建設公司的資產基礎將顯著成長，意謂基礎建設的獲利、現金流量和股利將隨之成長。

富蘭克林證券投顧強調，基礎建設產業具備傳統的防禦、低相關性、高股利、通膨轉嫁等優勢，中長期又可受惠於全球低碳經濟轉型題材，攻守兼備特性，可列為現階段投資首選。