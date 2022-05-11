華航（2610）響應國際減碳趨勢及因應氣候風險，今年發布第二版氣候相關財務資訊揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）獨立報告書，模擬極端氣候可能造成的風險情境研訂措施，深化企業相關財務因應資訊與決策管理作為，為全球航空業首家、也是台灣連續兩年發表獨立報告的航空公司。

華航第二版獨立氣候治理報告書，強化企業風險管理資訊，也新增2050淨零碳排五大核心減碳策略，包含燃油效率提升、提升TCFD作業與緊急應變體系、推展倡議永續航空燃油、參與國際碳管制機制、適時引進新科技強化減碳作業等，持續掌握內外部風險、機會議題管控及議合因應能力，增進企業氣候治理作業。像是全球營運據點針對強降雨淹水預防、特殊天候造成航班異動或轉降等因應措施，以強化各場站應變能力，讓營運更具韌性及永續競爭力。 華航近期首創內含百項環保創新措施的永續示範航班，從航路節油、機坪作業、網路報到至機上餐點與服務用品等面向，積極落實節能減碳。

此外，華航「環保旅程ECO Travel碳抵換計畫」截至2021年12月底，旅客參與抵換總量達299.77公噸，為台灣航空業最佳；此旅客自願性計畫也於2021年納入華信航空及台灣虎航，讓華航集團的旅客均有機會參與並支持國際永續發展行動。