全球光學解決方案的領導者艾邁斯歐司朗（asmOSRAM）宣布已達成協議，將包括其居世界領先地位動態照明控制業務e:cue在內的Traxon Technologies業務出售給Prosperity Group（佑昌集團）。

佑昌集團於1978年在香港成立，是一家以照明為主營業務，同時積極拓展多元化業務發展的現代化綜合性企業集團，在全球多個業務領域進行投資和營運，佑昌集團是艾邁斯歐司朗與歐司朗的長期合作夥伴，雙方合作已超過40年。本次交易遵循慣例交易約束。

憑藉先進的e:cue控制系統產品系列，與Traxon自產的OSRAM品牌燈具系列及Traxon品牌燈具相結合，Traxon Technologies在提供完整的動態媒體和立面照明解決方案方面處於全球領先地位，為建築、娛樂、飯店和零售照明行業提供完整、可持續和智慧型的一站式照明解決方案。

該公司已在全球完成超過4,000個安裝工程項目，提供專業、全面的服務，其中涵蓋照明設計、產品工程與開發、專案規劃與管理、系統整合、測試與調試，以及系統維護。Traxon總部位於中國香港，在中國和德國設有兩個大型研發中心，並擁有強大的全球銷售團隊。

佑昌集團總經理Jack Chong（莊竣傑）表示，透過本次收購，我們集團在全球照明市場邁出了重要一步，更有能力提供全套解決方案和服務給我們所有的客戶，Traxon Technologies將會在我們集團內獨立營運，以動態照明和通用照明解決方案全球領導者的身份繼續實踐自身使命，為客戶和專案提供專業服務和支援。我們非常高興Traxon的一流照明燈具產品能夠獲得歐司朗品牌授權，這是我們與歐司朗之間長期互信合作關係的有力證明。

艾邁斯歐司朗數位業務部執行副總裁Wilhelm Nehring博士表示，佑昌集團為Traxon員工和我們的客戶提供長期發展規劃，且能夠為客戶創造額外的價值。佑昌集團立足照明行業，擁有豐富的照明產品經驗，一直以來兩家公司保持長期合作，因此本次交易將成為推動整個Traxon團隊向前發展的重要一步。

Traxon Technologies總經理Selina Lo表示，我們非常期待能夠加入佑昌集團大家庭。我們兩家公司對市場和客戶都有深入了解，在長期業務發展規劃方面保持一致，在佑昌集團各方面強力支援下，我堅信Traxon將繼續實踐其使命，成為動態照明和通用照明解決方案領域的全球領導者，並為客戶和專案提供專業服務和支援。

艾邁斯歐司朗將繼續聚焦高科技半導體業務。本次交易標誌著其在戰略路線上又邁出了重要一步。未來，公司將繼續專注於照明、視覺化和感測等核心技術領域，剝離非戰略核心業務。本次交易不包括艾邁斯歐司朗照明元件和技術。