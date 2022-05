第二屆「全球新冠肺炎高峰會」將於美東時間5月12日上午舉行,會議將由美國拜登總統主持,我國應美方邀請,由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會,並宣布再捐贈150萬美元以提升全球疫苗覆蓋率。

陳建仁在預錄影片中表示,台灣自2020年4月起,透過公私協力,已提供全球80餘國價值超過7千萬美元的醫療物資,其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。

陳建仁並代表我國政府宣布,為善盡國際義務,台灣承諾將再捐贈150萬美元,以協助提升全球疫苗覆蓋率。他強調,新冠肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命,更可能危害民主、人權及善治;「台灣模式」已向世界證明,現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作,與國際社會分享經驗。

外交部指出,我國再度受邀參加峰會,凸顯台灣的防疫成果及對各國的貢獻廣受國際社會所肯定。在第75屆「世界衛生大會」(WHA)即將召開之際,台灣再次積極投入國際公衛及人道援助,持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help and Taiwan is helping!),相信更能受到國際社會的肯定與尊重。