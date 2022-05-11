第二屆「全球新冠肺炎高峰會」將於美東時間5月12日上午舉行，會議將由美國拜登總統主持，我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會，並宣布再捐贈150萬美元以提升全球疫苗覆蓋率。

陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7千萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。

陳建仁並代表我國政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。他強調，新冠肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治；「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

外交部指出，我國再度受邀參加峰會，凸顯台灣的防疫成果及對各國的貢獻廣受國際社會所肯定。在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，台灣再次積極投入國際公衛及人道援助，持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help and Taiwan is helping!），相信更能受到國際社會的肯定與尊重。