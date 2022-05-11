第75屆世界衛生大會(WHA)即將於22日在瑞士日內瓦召開。日前外交部長吳釗燮在出席外交及國防委員會前受訪指出，「現在我們還在等待邀請函，沒有放棄努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」。其實這份邀請函我們已經等了6年，如果是民進黨繼續執政，則勢必還要再等下去。

WHA是世界衛生組織（WHO）的最高權力機構，每年5月召開一次大會，審議世衛組織秘書長的工作報告、世衛組織的預算報告、接納新會員國等諸多重要議題。所有世衛組織會員國，附屬於其的副會員及觀察員均可出席世衛大會；目前共有194個會員國，觀察員則有巴勒斯坦解放組織等7個非政府組織。此外，世衛組織秘書長可視需要邀請非會員以觀察員身份與會。

2009至2016年國民黨執政的馬英九政府期間，基於海峽兩岸當局就「一個中國」問題達成的共識，台灣採取奧運模式，得以「中華台北」名義、觀察員身份、部長名銜受邀參與世衛大會。2017年起，世衛組織就再也沒有向台灣發函，邀請以觀察員身份出席世界衛生大會。

迄今6年我們都沒有收到邀請函，原因眾所皆知，那就是蔡英文上任以來，將兩岸關係搞得一塌糊塗、冰凍如山；多年來藉「反中、仇中」言論，使台灣與大陸的關係近乎徹底決裂。世衛組織在今年1月下旬召開的第150屆執委會議中，雖有美國，法國代表歐盟27個成員國，巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯等盟友及友邦發言支持世衛納入台灣，但似乎沒有成效。

由於世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的權力甚大，可邀請非會員以觀察員身份與會，因此他的意見也非常重要。然而2020年4月初，曾發生譚德塞直接點名來自台灣說他是黑奴、黑鬼的人身攻擊，同時也收到死亡威脅。他認為「台灣外交部也知道這個活動，但並沒有迴避，反而開始跟著侮辱。」當時有識之士即指出，千萬不要輕忽種族主義，如果引發後續效應，對台灣來說絕對是很不利的事情。

事實上，台灣參加世界衛生大會最大的阻力，還是來自中國大陸。試想，194個會員國的世衛組織，其中大部分的會員國都與中國有外交關係，我們是否能夠參加世界衛生大會，毫無疑問的是要看中國的臉色，這是非常現實的問題；將台海雙邊關係搞臭，只有我們才是受害者。而加入世衛組織成為會員，又必須是聯合國的會員國，能夠成為觀察員已屬最佳安排。

據了解，衛福部長陳時中正因國內日益升溫的疫情而焦頭爛額，將改由衛福部政務次長李麗芬組宣傳團赴日內瓦爭取各國支持。屆時我們看到的場面，又將和往年一樣，代表團在會場外舉著抗議的紅布條，高喊抗議的各種口號。接著就是找一家大飯店請一些國家的衛生部長或代表吃個飯、送個禮物。這樣猶如大拜拜的活動，除了浪費公帑之外，和往年相同的戲碼再次上演，不知道有何意義？且究竟能夠發揮多少作用？

看來台灣今年要想參加世衛大會，又是一場可以預期的白日夢。目前我們只能期待美國及歐盟27個成員國能夠在大會上為我們發言。猶記得去年大會是以全視訊方式進行，首日即討論我國4個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案，但最終未能列入大會議程。

不過回過頭來想想，我們未獲邀參加世衛大會也正好。我們從疫情初始喊出的「台灣南波萬」、陳時中喊出的「世界怎跟得上台灣」，到目前單日確診人數「台灣名列全球第一」。此一窘境也夠嗆和夠丟臉的了！（作者為大學英文講師）

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