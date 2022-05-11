美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，續寫近40年來新高，10年期美債殖利率升至3.023%。美股周三（11日）早盤3大指數漲跌互見，道瓊工業指數一度下跌逾百點，隨後反彈小漲近0.2%，那斯達克指數跌約1%。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數下跌103.45點（或0.32%），暫報32057.29點；那斯達克指數下跌133.41點（或1.14%），暫報11604.26點；標普500指數下跌20.91點（或0.52%），暫報3980.14點；費城半導體指數下跌40.27點（或1.39%），暫報2859.85點。

5大科技巨頭齊挫，谷歌小跌近0.5%，蘋果、臉書和亞馬遜跌幅約1.7%，網飛跌逾2%；半導體類股普遍下跌，艾司摩爾小漲0.6%，超微跌近2%，輝達跌近3%，台積電ADR下跌0.2%，聯電ADR跌超過1%。

美國4月CPI年增8.3%，如預期低於前值8.5%，但超出市場預期的8.1%；另，扣除波動較大的食品、能源價格的核心CPI年增6.2%，低於前值6.5%，但高於預期的6.0%，已有降溫跡象。